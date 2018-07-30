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30. 07. 2018

Трамп: Все санкции в отношении России сохранятся

 
Президент США Дональд Трамп заявил, что все антироссийские санкции останутся в силе. Об этом он сообщил в понедельник, 30 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Вашингтоне, передает Интерфакс.
 
"Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть", − подчеркнул американский лидер,
 
При этом он добавил, что ждет от европейских партнеров конкурирующих с Россией проектов по газопроводам.
 
"Мы уже ведем переговоры с ЕС о создании от 9 до 11 портов, за которые заплатят они (европейцы), чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы. И это будет наиболее конкурентоспособно", − указал Трамп.
 
Также он в очередной раз выступил с критикой в адрес Германии, отметив, что страна, на долю которой приходится около 1% оборонного бюджета НАТО, платит огромные деньги России за газ.
 
Большой торг. Стратегия Трампа для Европы

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Источник: korrespondent.net

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