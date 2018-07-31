Красный Крест презентовал два проекта на Донбассе

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине презентовали два гуманитарных проекта В Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что проекты касаются Бахмутской больницы и КПВВ.

Первый их них сориентирован на создание отделения экстренной неотложной медицинской помощи с паевым финансированием от МККК в Бахмутской больнице. Он заключается в поддержке строительства и создании структуры реанимации и реабилитации в чрезвычайных ситуациях.

Проект планируют реализовать до 2020 года и потратить на него два миллиона швейцарских франков.

Вторая инициатива относительно КПВВ предусматривает создание модуля пункта обогрева и охлаждения, биотуалетов, туалетов и автобусных остановок. Напомним, 26 июля Красный Крест направил десять грузовиков с гуманитарной помощью общим весом более 157 тонн для жителей неподконтрольной части Донбасса. Красный Крест поможет искать пленных бойцов ВСУ

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Источник: korrespondent.net