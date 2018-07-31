Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2018, вторник, 02:29
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
31. 07. 2018

Трамп готов встретиться с президентом Ирана

 
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает Reuters. Об этом американский лидер собщил 30 июля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.
 
"Я встречусь с кем угодно. Я верю во встречи, особенно в тех случаях, когда на карту поставлена ​​война", − отметил Трамп.
 
Он также подчеркнул, что для возможной встречи не существует "никаких предварительных условий".
 
"Если они захотят встретиться, я встречусь", − указал американский лидер.
 
Агентство отмечает, что ни один президент США не встречался с иранским лидером, после того как США прекратили дипломатические отношения с Тегераном в 1980 году.
 
Лишь в 2013 году впервые за три десятилетия Барак Обама провел телефонный разговор с Роухани.
 
Напомним, 22 июля президент Ирана предостерег Трампа от продолжения враждебной политики против страны. Американский лидер жестко отреагировал на это заявление и пригрозил Тегерану беспрецедентными последствиями.
 
Трамп назвал условие заключения новой сделки с Ираном

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.