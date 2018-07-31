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31. 07. 2018

В Италии отравили собаку, которая спасала людей после землетрясения

В Италии отравили немецкую овчарку по кличке Каос, которая участвовала в спасении людей после землетрясения в 2016 году. Об этом в Facebook сообщил хозяин животного, Фабиано Этторе.

Ранее, 28 июля, он информировал о пропаже собаки. Позже Этторе нашел тело животного в своем саду.

Смерть Каос вызвала большой резонанс среди борцов за права животных. Как пишет The Guardian, по факту гибели собаки начато расследование.

"Каос спасал людей, и эти люди отравили его",  сказал Риналдо Сидоли, представитель зоозащитной организации Animalisti Italiani.

Он также назвал собаку героем, отметив, что Каос помогал найти выживших в "драматические часы" после землетрясения в 2016 году.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Центральной Италии 24 августа. Его эпицентр находился в 100 км к востоку от Рима. Число жертв стихии достигло 290 человек.

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Источник: korrespondent.net

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