Северная Корея продолжает разработку ракет − СМИ

Представители разведки США обнаружили свидетельства того, что Северная Корея конструирует новые ракеты. Об этом пишет The Washongton Post со ссылкой на источники в разведсообществе.

По данным газеты, создание новых ракет, которые могут достичь территории США, осуществляется на производственной площадке недалеко от Пхеньяна.

Информация со спутниковых снимков свидетельствует о производстве одной, а возможно и двух новых межконтинентальных баллистических ракет на жидком топливе.

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Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп провел саммит с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. По итогам встречи стороны подписали документ, в котором подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, но воздержались от более детальных обязательств.

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Источник: korrespondent.net