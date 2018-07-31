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31. 07. 2018

В Иране назвали условия переговоров с США

Замглавы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби заявил, что переговоры США с Ираном возможны при условии возвращения Вашингтона к ядерной сделке. Об этом он сообщил в Twitter.

"Те, кто верит в диалог как метод разрешения споров в цивилизованных обществах, также должны выполнять и эти вещи: уважение к великой нации Ирана, сокращение боевых действий, возвращение в ядерную сделку. Возвращение в СВПД (ядерная сделка) – обязательное условие для диалога, ядерная сделка должна быть заключена", − написал Абуталеби.

Напомним, в понедельник, 30 июля, президент США Дональд Трамп допустил встречу с иранским президентом Хасаном Роухани, но отметил, что желание должно исходить от Тегерана.

В мае американский лидер объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал восстановление всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных.

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Источник: korrespondent.net

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