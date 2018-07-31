Президент Никарагуа заявил, что США финансируют насилие в стране

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что у него есть достаточно доказательств финансирования США волны насилия в Никарагуа. Об этом глава государства сообщил в интервью каналу Euronews.
"Мы столкнулись с могущественным врагом, который вторгался с оружием в Никарагуа несколько раз, США, и они продолжают вмешиваться в дела Никарагуа. Конечно, да (у Никарагуа есть доказательства такого финансирования − ред.). Через эти счета США, Агентства США по международному развитию (USAID) и других американских организаций … они объявляют о миллионах, которые выделяют на Никарагуа, на демократию, как говорят они", − заявил Ортега
По мнению президента, затем выделенные деньги уходят на другие нужды.
"На дестабилизацию страны, провоцирование насилия и стимулирование вооруженных действий банд, которые совершают преступления с 2007 года, когда мы снова взяли власть", − подчеркнул Ортега.
Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.
Президент уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны. Число погибших в ходе протестов в Никарагуа достигло 448 человек.
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Источник: korrespondent.net
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