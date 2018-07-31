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31. 07. 2018

Стрельба в Колумбии: убиты восемь человек

В муниципалитете Эль-Тарра неизвестные бандиты 30 июля подъехали на мотоциклах к зданию бильярдной в одном из районов города и открыли стрельбу по находившимся внутри людям. Об этом сообщает  портал El Tiempo.

На месте погибли восемь человек, включая одну женщину, еще трое были ранены.

Отмечается, что Норте-де-Сантандер является зоной противостояния между повстанцами из Армии национального освобождения и Народной армии освобождения Колумбии.

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Напомним, в декабре прошлого года в колумбийском городе Каукасия мужчина бросил гранату в помещение ночного клуба, в результате чего пострадал 31 человек.

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Источник: korrespondent.net

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