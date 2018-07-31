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31. 07. 2018

Столицу Австралии "атаковали" кенгуру

В австралийской столице Канберре наблюдается массовое скопление кенгуру, сообщает CNN.

Отмечается, что из-за нехватки пищи, животные покинули привычные места обитания. Их привлекают лужайки задних дворов, спортивные площадки и обочины дорог с травой.

Директор службы парков и охраны окружающей среды Даниэль Иглесиас предупредил жителей города быть особенно осторожными в периоды сумерек и рассвета. Как раз в это время кенгуру принимают пищу и возрастает угроза попадания животного под колеса автомобиля.
 
Известно, что кенгуру являются социальными животными и обитают в больших группах, известных как mob, часто возглавляемых доминирующим самцом.
 
Иглесиас советует узнать, где находится ближайшая группа кенгуру, и избегать ее, не пытаясь накормить или погладить животных. 
 

Cмотрите фотогалерею: Столицу Австралии "атаковали" кенгуру

 
Напомним, жители Австралии считают кенгуру вредителями.
 
Кенгуру вторгся на футбольное поле во время матча

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Источник: korrespondent.net

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