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31. 07. 2018

Турция назвала недопустимым "язык угроз" США

По итогам заседания совета национальной безопасности (СНБ) Турции было принято заявление, которое указывает на недопустимость угроз США в адрес Анкары, сообщает Anadolu.

"Турция привержена выполнению своих обязательств как в рамках двухсторонних отношений, так и в рамках союзов", - подчеркнули в совбезе.

В заявлении СНБ говорится, что решения и заявления США, увязывающие проекты в оборонной сфере, в рамках которых Турция выполняет все свои обязательства, с условиями, противоречащими международным соглашениям, нанесут непоправимый урон стратегическому партнерству и доверию между двумя странами.

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В документе также указывается, что "язык угроз" демонстрирует неуважение американских властей к двусторонним отношениям и является "абсолютно неприемлемым".

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями из-за длительного удержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

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Источник: korrespondent.net

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