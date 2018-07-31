Турция назвала недопустимым "язык угроз" США

По итогам заседания совета национальной безопасности (СНБ) Турции было принято заявление, которое указывает на недопустимость угроз США в адрес Анкары, сообщает Anadolu.
В заявлении СНБ говорится, что решения и заявления США, увязывающие проекты в оборонной сфере, в рамках которых Турция выполняет все свои обязательства, с условиями, противоречащими международным соглашениям, нанесут непоправимый урон стратегическому партнерству и доверию между двумя странами.
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В документе также указывается, что "язык угроз" демонстрирует неуважение американских властей к двусторонним отношениям и является "абсолютно неприемлемым".
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями из-за длительного удержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона.
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Источник: korrespondent.net
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