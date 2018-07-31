Портрет Сенцова вывесили на мэрии Парижа

Портрет осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова вывесили на здании мэрии Парижа. Об этом сообщила глава французской столицы Анн Идальго в своем Twitter.

«Мы требуем его освобождения и подтверждаем нашу приверженность свободе мысли и уважении к демократии», - написала Идальго в микроблоге.

Avant que cela ne se transforme en minute de silence et que sa mort marque l’impuissance des démocraties à faire respecter les droits humains, notre mobilisation pour Oleg #Sentsov est primordiale. Il n’est pas encore trop tard à condition que chacun se mobilise. #FreeSentsov pic.twitter.com/5PW5QG8wKh — Patrick Klugman (@PKlugman) 30 июля 2018 г.

Напомним, 25 июля Европейский суд по правам человека призвал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять лечение, которое улучшит его состояние. В то же время от России суд требует безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение в медицинском учреждении.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. Он вину не признает.

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Источник: korrespondent.net