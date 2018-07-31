ООС на Донбассе: 40 обстрелов, ранены трое военных

В районе операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки, 30 июля, сепаратисты 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе трижды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате ранены трое украинских военных, сообщает пресс-центр ООC в Facebook.

По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Травневого, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово и Широкино.

В ООС также добавили, что по позициям ВСУ у Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм.

"За прошедшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - доложили в ведомстве.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 июля, сепаратисты 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, один боец ВСУ был ранен.

Ранее собщалось, что на Донбассе один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва во время инженерной разведки.

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Источник: korrespondent.net