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31. 07. 2018

На администрацию Трампа подали в суд за печать оружия на 3D-принтерах

Девять штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, а также организации Defence Distributed, Second Amendment Foundation с целью запретить распространение в сети чертежей оружия для 3D-принтеров. Об этом сообщается на сайте генпрокурора Нью-Йорка Барбары Андервуд.

«Это просто безумие давать преступникам возможность создавать одним нажатием кнопки неотслеживаемые и необнаруживаемое оружие, напечатанное на 3D-принтере», - заявила Андервуд.

Исковое заявление было подано группой генпрокуроров Нью-Йорка, Вашингтона, Массачусетса, Коннектикута, Нью Джерси, Пенсильвании, Орегона, Мэриленда и округа Колумбия.

В конце июня Defence Distributed добилась разрешения на публикацию в Сети с 1 августа чертежей для создания оружия с помощью 3D-принтеров. С тех пор схемы для создания оружия скачали уже более тысячи человек.

Напонмим, ранее в Нидерландах на 3D-принтере напечатали жилой комплекс.

Перед этим сообщалось, что напечатанная на 3D-принтере ракета вышла в космос.

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Источник: korrespondent.net

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