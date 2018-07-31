МИД Украины советует воздержаться от путешествий в Бразилию

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от посещения Бразилии в связи со вспышкой менингококковой инфекции. Об этом в понедельник, 30 июля, говорится в сообщении департамента консульской службы ведомства.

"В связи со вспышкой вируса менингококка в Федеративной Республике Бразилия, в частности в рамках Федерального округа Бразилии (г. Бразилиа), МИД Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия за границу, воздержаться от посещения указанной территории до нормализации эпидемической ситуации", - сказано в нем.

По данным бразильского Министерства здравоохранения, с начала года было зарегистрировано не менее 500 случаев заболевания, среди которых - 6 смертей (2 случая зафиксированы в столице).

МИД рекомендует тем украинцам, кто уже находиться там, проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб.

Ранее в МИД рекомендовали воздержаться от поездок в Республику Замбия в связи со вспышкой холеры в столице.

Также в ведомстве настойчиво рекомендовали украинцам при планировании поездок в Египет учитывать режим чрезвычайного положения в стране.

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Источник: korrespondent.net