В Индонезии из вулкана эвакуировали более 500 альпинистов

В Индонезии более 500 альпинистов, которые были заблокированы на стратовулкане Ринджани на острове Ломбок, во вторник, 31 июля, эвакуировали. Об этом со ссылкой на представителя местной службы спасения сообщает AFP.
В частности, указано, что 543 туриста были эвакуированы.
"Их здоровью ничего не угрожает", - заверили спасатели.
При этом они добавили, что поиски еще шести пропавших в горах туристов продолжаются.
Ранее сообщалось, что 560 альпинистов после мощного землетрясения в Индонезии застряли на стратовулкане Ринджани.
Напомним, 29 июля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, в результате которого погибли 14 человек.
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Источник: korrespondent.net
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