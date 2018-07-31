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31. 07. 2018

В Индонезии из вулкана эвакуировали более 500 альпинистов

В Индонезии более 500 альпинистов, которые были заблокированы на стратовулкане Ринджани на острове Ломбок, во вторник, 31 июля, эвакуировали. Об этом со ссылкой на представителя местной службы спасения сообщает AFP.

В частности, указано, что 543 туриста были эвакуированы.

"Их здоровью ничего не угрожает", - заверили спасатели.

При этом они добавили, что поиски еще шести пропавших в горах туристов продолжаются.

Ранее сообщалось, что 560 альпинистов после мощного землетрясения в Индонезии застряли на стратовулкане Ринджани.

Напомним, 29 июля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, в результате которого погибли 14 человек.

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Источник: korrespondent.net

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