Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2018, вторник, 10:55
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
31. 07. 2018

Безвизом с ЕС воспользовались миллион украинцев

Безвизовым режимом со странами Европейского союза с июня 2017 года воспользовались уже более миллиона украинцев. Об этом во вторник, 31 июля, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

Глава государства отметил, что с начала работы безвизового режима со странами Евросоюза (июнь 2017 года) его преимуществами воспользовались более одного миллиона граждан Украины.

Ранее сообщалось, что, начиная с июня 2018 года, наблюдается рост числа украинцев, которые предпочитают безвизовые поездки и следуют в страны ЕС только с биометрическими паспортами без отметок. Сейчас число безвизовых поездок в среднем составляет от 9 тыс. до 12 тыс. в сутки.

По данным Госпогранслужбы, всего за год 40 тысячам украинцев отказали во въезде в Шенгенскую зону. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.