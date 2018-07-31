Безвизом с ЕС воспользовались миллион украинцев

Безвизовым режимом со странами Европейского союза с июня 2017 года воспользовались уже более миллиона украинцев. Об этом во вторник, 31 июля, сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

Глава государства отметил, что с начала работы безвизового режима со странами Евросоюза (июнь 2017 года) его преимуществами воспользовались более одного миллиона граждан Украины.

Ранее сообщалось, что, начиная с июня 2018 года, наблюдается рост числа украинцев, которые предпочитают безвизовые поездки и следуют в страны ЕС только с биометрическими паспортами без отметок. Сейчас число безвизовых поездок в среднем составляет от 9 тыс. до 12 тыс. в сутки.

По данным Госпогранслужбы, всего за год 40 тысячам украинцев отказали во въезде в Шенгенскую зону.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net