Украинцев предупредили о граде и шквалах

В ряде регионов Украины во вторник, 31 июля, ожидаются грозы, град и сильные дожди. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 31 июля в Прикарпатье и Закарпатье пройдут сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Согласно прогнозу, на западе Украины сегодня ожидаются сильные дожди, на юге и на севере страны - небольшие осадки. В центре и на востоке будет преимущественно сухо.

В Киеве 31 июля пройдут дожди и грозы, воздух прогреется до +28 +30 градусов.

Напомним, в течение 30-31 июля в результате осложнения погодных условий в Украине были обесточены 143 населенных пункта в шести областях.

Ранее украинцам в июле обещали до +41 градуса.

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Источник: korrespondent.net