Евросоюз ввел санкции из-за Керченского моста

Европейский союз ввел санкции в отношении шести российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

В частности, с 31 июля под европейскими санкциями находятся две компании Аркадия Ротенберга - ПАО Мостотрест и ООО Стройгазмонтаж. Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.

Кроме того, под санкции ЕС попали АО Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург, АО Судостроительный завод Залив, ООО Стройгазмонтаж - Мост, вологодское АО ВАД.

Строительство моста и его официальное открытие в мае этого года были "ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины", говорится в мотивировочной части решения о введении санкций.

Напомним, 16 мая открылось движение легковых машин и общественного транспорта по Крымскому мосту. Грузовики планируют запустить в октябре текущего года, а поезда – в декабре 2019 года.

Также стало известно, что строители проложили более 80% железнодорожных путей, которые соединят Крымский мост с транспортной системой соседней России.

Как известно, 5 июля Евросоюз продлил санкции против России до 31 января 2019 года.

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Источник: korrespondent.net