Евросоюз ввел санкции из-за Керченского моста

Европейский союз ввел санкции в отношении шести российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
В частности, с 31 июля под европейскими санкциями находятся две компании Аркадия Ротенберга - ПАО Мостотрест и ООО Стройгазмонтаж. Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список.
Кроме того, под санкции ЕС попали АО Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург, АО Судостроительный завод Залив, ООО Стройгазмонтаж - Мост, вологодское АО ВАД.
Строительство моста и его официальное открытие в мае этого года были "ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины", говорится в мотивировочной части решения о введении санкций.
Напомним, 16 мая открылось движение легковых машин и общественного транспорта по Крымскому мосту. Грузовики планируют запустить в октябре текущего года, а поезда – в декабре 2019 года.
Также стало известно, что строители проложили более 80% железнодорожных путей, которые соединят Крымский мост с транспортной системой соседней России.
Как известно, 5 июля Евросоюз продлил санкции против России до 31 января 2019 года.
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Источник: korrespondent.net
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