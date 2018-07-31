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31. 07. 2018

ФСБ заявила о задержании украинца в Крыму

В аннексированном Крыму задержали гражданина Украины, который якобы пытался провезти боеприпасы к карабину. Об этом со ссылкой на Федеральную службу безопасности России сообщает во вторник, 31 июля, РИА Новости.

Отмечено, что украинца задержали в пункте пропуска Джанкой. По данным российской стороны, житель Мелитополя направлялся на полуостров в пешем порядке, и у него обнаружили 11 патронов калибра 5,56 мм к карабину Weatherby.

«При пересечении государственной границы мужчина о наличии боеприпасов не заявлял», - говорится в сообщении.

Патроны у украинца изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, в конце мая гражданина Украины, который находился в федеральном розыске, задержали российские пограничники при попытке въехать в Крым.

Как сообщалось, прошлой осенью погрануправление ФСБ задержало шесть украинцев в России. Их обвиняли в контрабанде 20 тонн сельхозпродукции.

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Источник: korrespondent.net

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