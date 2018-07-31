В Афганистане автобус подорвался на мине, 11 погибших

На западе Афганистана в провинции Фарах автобус с пассажирами подорвался на придорожной бомбе, в результате чего погибли не менее 11 человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает во вторник, 31 июля, Associated Press.

По словам начальника отдела здравоохранения провинции Фарах Абдула Джабар Шахика, инцидент произошел рано утром в районе Бала-Булук.

«В результате подрыва на придорожной бомбе погибли не менее 11 человек, среди погибших есть женщины и дети», - говорится в сообщении.

Также сообщается о 31 пострадавшем.

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за инцидент.

В то же время известно, что в этом регионе талибы имеют сильное влияние, особенно в Бала-Булуке, они часто устанавливают бомбы на дороге, чтобы осуществлять покушения на правительственных чиновников или афганские силы безопасности. Такие нападения часто приводят к значительным жертвам среди мирных жителей.

Напомним, ранее в аэропорту Кабула подорвался смертник, погибли 16 человек.

Недавно в Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития (MRRD) - погибли по меньшей мере семь человек и 13 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net