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31. 07. 2018

Под Киевом грабители взорвали банкомат

В селе Новоселке Киево-Святошинского района утром во вторник, 31 июля, неизвестные взорвали банкомат, пытаясь похитить из него деньги. Соответствующее видео публикует сообщество dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Отмечается, что трое неизвестных пытались вскрыть банкомат ПриватБанка, который находится в магазине.

"Был применен газ, а затем горе-воры пытались его вырвать с места. После неудачной попытки на банкомат был брошен пакет со взрывными веществами", - говорится в сообщении.

Ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат Ощадбанка и забрали из него деньги.

Также сообщалось, что неизвестные взорвали и ограбили банкомат в магазине на улице Астрономической. 

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Источник: korrespondent.net

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