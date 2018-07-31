В Кременчуге (Полтавская область) на Днепре вечером 30 июля была замечена лодка с российским и советским флагами. Ее фотографию опубликовало во вторник, 31 июля, местное издание Телеграф.
В частности, указано, что лодка находилась у острова Фантазия. Над ней развевались два флага: внизу флаг военно-морского флота СССР (запрещен законодательством о декоммунизации) сверху гюйс (флаг) кораблей пограничных служб РФ.
Cмотрите фотогалерею: В Кременчуге заметили лодку с российским и советским флагами
Об обнаруженной лодке местные жители сообщили в полицию.
Как доложили изданию в пресс-службе Кременчугского отдела полиции, флаги принадлежат 53-летнему кременчужанину. На данный момент ведется проверка.
Ранее сообщалось, что флаг ОУН-УПА будут вывешивать еще в двух городах Украины.
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Источник: korrespondent.net
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