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31. 07. 2018

Канада ввела биометрический контроль для украинцев

Канада начала собирать биометрические данные у всех граждан Украины, которые просят о визе. Нововведения вступили в силу во вторник, 31 июля, сообщает Укринформ.

Отпечатки пальцев и электронная фотография отныне будут требоваться для получения туристических виз, разрешений на работу, учебу и постоянное проживание в Канаде.

Однако, биометрика будет собираться у каждого просителя лишь раз в 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы.

Эти изменения влекут за собой подорожание на треть канадских виз, поскольку к консульскому сбору теперь добавляется еще и плата за сбор биометрических данных.

Так, туристическая виза в Канаду, которая ранее с учетом всех комиссий обходилась заявителю в сумму около 140 канадских долларов, отныне будет стоить около 190 долл.

В правительстве отметили, что новые требования постепенно будут распространены на граждан всех государств, у которых нет безвизового режима поездок с Канадой. Ожидается, что до конца 2018 года новые правила начнут действовать по всему миру.

Напомним, с 1 января 2018 года Украина запустила систему фиксации биометрических данных иностранных граждан. 

Как сообщалось, с июня 2017 года безвизом с ЕС воспользовались миллион украинцев.

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Источник: korrespondent.net

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