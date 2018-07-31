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31. 07. 2018

В Ужгороде 16-летний парень изнасиловал 9-летнего мальчика

В Ужгороде (Закарпатская область) бойцы Нацгвардии совместно с полицией задержали несовершеннолетнего подростка, который изнасиловал 9-летнего мальчика. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает местное издание prozak.info.

По словам офицера группы информации и коммуникации Алины Новиковой, нацгвардейцы проводили совместное патрулирование с полицейскими, когда поступила информация о случае с изнасилованием.

Отмечено, что пострадавшим оказался 9-летний мальчик. Правоохранители выехали в Ужгородскую больницу, где мальчик находился с бабушкой. Там он все рассказал и описал насильника.

Полицейские и гвардейцы вместе с мальчиком выехали на место, где мог находиться насильник. Там его и задержали. Мальчик узнал нападавшего. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в Одесской области поймали педофила, месяц насиловавшего ребенка. 

Ранее в Киевской области задержан 76-летний педофил. Он в течение двух лет путем шантажа принуждал 14-летнего ребенка к половой связи.

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Источник: korrespondent.net

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