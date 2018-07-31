В России назвали новые санкции ЕС "подрывными"

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введя новые санкции из-за строительства Крымского моста ЕС ведет "подрывную политику". Об этом во вторник, 31 июля, сообщает РБК.

Захарова также отметила, что новые санкции направлены против жителей Крыма.

"Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма", - сказала Захарова.

В то же время крымская "власть" считает, что санкции положительно скажутся на экономике.

"На санкции уже давно никто не обращает внимания. Более того, в них есть плюсы, они дают развиваться отечественному бизнесу, он занимает те позиции, которые освобождаются представителями Европы, Америки. Санкции дают возможность нашему бизнесу больше окрепнуть", - сказал так называемый Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму "Госсовета Крыма" Алексей Черняк.

Напомним, 31 июля Евросоюз ввел санкции против шести компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Позже президент Петр Порошенко поприветствовал новые санкции ЕС. По его словам, вместе с предыдущими санкциями Кремль получил жесткий ответ на вопрос о том, чей Крым.

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Источник: korrespondent.net