В Житомирской области офицер подстрелил дежурного по части

В одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Житомирской области, офицер по неосторожности выстрелил в дежурного части. Об этом во вторник, 31 июля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, инцидент произошел 29 июля. Установлено, что офицер находился в суточном наряде в качестве помощника дежурного воинской части. Офицер сделал случайный несанкционированный выстрел из закрепленного за ним пистолета Макарова.

В результате этого дежурный по части получил телесное повреждение - огнестрельное ранение левой ноги.

Сведения по факту нарушения правил обращения с оружием внесены в ЕРДР.

Нарушителю грозит служебное ограничение на срок до двух лет или держание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО офицер одного из подразделений применил оружие против пьяного подчиненного.

Также сообщалось, что солдат-контрактник запорожской воинской части случайно застрелил своего коллегу, когда чистил оружие.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net