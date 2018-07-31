Стало известно количество судей в Антикорсуде

Высший совет правосудия (ВСП) во вторник, 31 июля, постановил, что в Высшем антикоррупционном суде будет 39 судей, сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, совет рассмотрел вопрос о согласовании количества судей в Высшем антикоррупционном суде.

Согласно закону О судоустройстве и статусе судей количество судей в суде определяет Государственная судебная администрация по согласованию с ВСП с учетом судебной нагрузки и в пределах расходов, определенных в госбюджете на содержание судов и оплату труда судей.

23 июля в Высший совет правосудия поступило обращение председателя Государственной судебной администрации с предложением согласовать количество судей в Антикоррупционном суде в количестве 39 штатных единиц, из которых 12 - должности судей апелляционной палаты этого суда.

Учитывая указанное, ВСП решил согласовать указанное количество.

Напомним, 21 июня Верховная Рада одобрила президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда Украины.

Данный закон является техническим и необходим для начала деятельности ВАКС путем выполнения требований Конституции Украины, закона "О Высшем антикоррупционном суде" и закона "О судоустройстве и статусе судей".

Как сообщалось, США приветствовали закон об Антикоррупционном суде и высказали надежду, что новый суд поможет "свести на нет" коррупцию, которая угрожает национальной безопасности Украины.

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Источник: korrespondent.net