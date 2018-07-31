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31. 07. 2018

Украина подготовила санкции из-за Крымского моста

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины направило в Кабмин предложение о введении санкции в отношении 19 российских компаний и 22 физических лиц, связанных со строительством Керченского моста. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

"Введение санкций сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки", - рассчитывают в министерстве.

Отмечено, что указанный проект распоряжения о введении ограничений уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами.

Напомним, ранее ЕС ввел санкции за строительство Керченского моста против шести компаний из России. В Брюсселе отметили, что "ЕС рассматривает строительство Керченского моста как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции за строительство Керченского моста направлены против жителей полуострова. Она отметила, что Запад «поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры».

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Источник: korrespondent.net

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