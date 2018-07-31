Украина проиграла России в ВТО. Что это значит

Противостояние между Украиной и Россией развивается не только на фронте, но и в экономической сфере. Причем торговые войны также бескомпромиссны.

За последние четыре года страны ввели массу ограничений друг против друга. Часть из них стала предметом разбирательств во Всемирной торговой организации, которая и призвана регулировать споры в вопросах международной торговли. Пока в ВТО Украина только проигрывает.

Корреспондент.net разбирался, чем такое положение дел во Всемирной торговой организации угрожает Украине.

Первое поражение

Всего в ВТО находится четыре украино-российских дела. По два подал Киев и Москва соответственно.

Первое решение было обнародовано по жалобе России на украинские защитные меры против аммиака. ВТО признала неправомерными украинские пошлины против российского аммиака.

Антидемпинговые пошлины на аммиачную селитру происхождением из РФ были введены еще в 2014 году и должны действовать до июля 2019 года. В 2017 году были введены дополнительные пошлины против российского карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (31,84%). В марте нынешнего года Киев пересмотрел ставку защитных пошлин на российскую аммиачную селитру, пока она составляет 42,96% (для ПАО "Дорогобуж" – 29,25%).

В ВТО признали, что антидемпинговое расследование Украиной было проведено с нарушением. Если их устранить, то можно будет провести новое. Украинское министерство экономики считает, что это победа.

"Это важное решение, потому что им признано право на проведение корректировки при подсчете нормальной стоимости товара в случае доказательства ее "нерыночного" характера. Такая практика позволяет создавать условия для функционирования конкурентного рынка с равными условиями для всех участников" - прокомментировала заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

В министерстве признают, что группа экспертов приняла решение об удовлетворении части требований России относительно отдельных элементов процедуры проведения расследования, а в части - поддержала позицию Украины.

Вместе с тем, решение по аммиачному делу важно в контексте других разбирательств Украины и России. Украина строит свою линию на утверждении, что РФ систематически вводит против нас ограничения, руководствуясь лишь политической логикой. Но теперь получается доказано, что и Украина вводит необоснованные ограничения против РФ.

Второе поражение

Второе поражение в споре с Россией стало для Украины еще более болезненным. Это была уже наша жалоба на запрет экспорта в Россию железнодорожного оборудования. Начиная с 2014 года российские сертификационные органы начали массово приостанавливать действия выданных ранее сертификатов соответствия украинских производителей, а также ограничили выдачу новых сертификатов. Более того, в РФ с тер пор отказываются признавать сертификаты, выданные украинским производителям в Беларуси и Казахстане, хотя по регламенту Таможенного союза такие сертификаты должны признаваться всеми членами этого объединения.

Потери Украины от таких мер России миллиардные - по данным правительства, в результате ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 годы сократился более чем в 20 раз – с 2,6 миллиардов долларов до 95 миллионов долларов.

Такие шаги в Украине расценили как грубое нарушение принципов ВТО, а также соглашения ВТО о технических барьерах в торговле. Поэтому после всех необходимых процедур в правительстве инициировали торговый спор.

Но и в этом вопросе ВТО стало на сторону России. Эксперты ВТО признали правомерным отказ от сертификации украинской продукции. Их аргументы – в Украине опасно находится российским специалистам по сертификации. В ВТО говорят, что уровень безопасности в Украине в 2014-2016 годах отличался от общего в регионе, у РФ были основания не позволять выезд своих специалистов по сертификации на украинские предприятия, опасаясь за их безопасность.

Единственный плюс - признание неправомерности непризнания сертификатов, которые были выданы Беларусью и Казахстаном. Теоретически у украинских производителей появляется возможность вернуться на рынок РФ, используя белорусские и казахстанские сертификаты, однако, скорее всего РФ продолжит политику их непризнания.

Для Украины это решение означает не только денежные убытки, но и проблемы в будущем. Экспертная группа отказалась видеть системность нарушений со стороны РФ.

Перспективы туманны

Два оставшихся спора с ВТО – самые важные для Украины. В декабре ВТО должна обнародовать отчет по жалобе Украины на ограничение РФ транзита грузов.

Блокировка Россией транзита фактически делает невозможным украинский экспорт на восток, в первую очередь – в Центральную Азию. В первую очередь, в Казахстан и Киргизстан.

По подсчетам правительства, убытки экономики Украины – 1 миллиард долларов в год, или 2% ВВП.

Владимир Путин недавно продлил действие запрета на транзит украинских товаров. Несмотря на все попытки, реальной альтернативы этому транзиту более чем за два года Украина не нашла.

Также еще должно быть принято решение по комплексному иску РФ против Украины по поводу санкций и ограничений, наложенных Украиной в ответ на российскую агрессию. Эти дела Украина уже не может позволить себе проиграть.

Однако, по данным СМИ, администрация Дональда Трампа стала на сторону России в деле в отношении украинского транзита. Решение панели ВТО, которое ожидается в этом году, может иметь последствия для ряда дел против США из-за применения Трампом пошлин на сталь и алюминий, ведь касается права организации выносить решение по делу ограничений, введенных из соображений национальной безопасности.

Дело против России касается совсем другого вопроса, а именно транзитных ограничений, которые Москва наложила на Киев в январе 2016 года, отрезав украинских экспортеров от ключевых рынков в центральной Азии и на Кавказе.

И хотя США поддерживают Украину в территориальном конфликте с РФ, и Вашингтон, и Москва настаивают, что ВТО не имеет права рассматривать украинское дело в отношении транзитных ограничений.

РФ заявляет, что ввела ограничения, руководствуясь статьей 21 Общего соглашения о тарифах и торговле, которое позволяет членам ВТО прибегать к действиям, которые нарушают их обязательства в организации, руководствуясь соображениями национальной безопасности.

Правительство США утверждает, что "спор, который касается безопасности, имеет политический характер и потому лежит за пределами компетенции ВТО".

Этот же аргумент администрация Трампа использует для оправдания введенных этой весной тарифов на сталь и алюминий.

Другие члены ВТО, в частности Канада, настаивают на том, что страны должны как минимум аргументировать, почему они применяют такие меры.

Источник: korrespondent.net