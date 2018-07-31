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31. 07. 2018

В Днепропетровской области поймали сбежавшего из колонии заключенного

Сотрудники полиции задержали в Днепропетровской области осужденного, который сбежал из колонии строгого режима в Софиевском районе. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что сразу после того, как работники колонии обнаружили отсутствие одного из заключенных и сообщили о происшествии в полицию, в Желтоводской оперативной зоне был объявлен план перехват Сирена.

Полицейские группы реагирования обследовали все возможные пути ухода беглеца. В результате розыскных мероприятий мужчину оперативно обнаружили в 13 километрах от колонии в с. Сергеевка Софиевского района и вернули в место заключения.

В 2017 году по решению суда 34-летнего мужчину признали виновным в совершении кражи, назначили наказание в виде 4 лет и 5 месяцев лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонии строгого режима в Софиевском районе.

Напомним, в июле из колонии в Бердичеве сбежали двое заключенных. Полиция Житомирской области объявила в розыск заключенных. 

А 17 июля в Одессе из колонии сбежали трое заключенных. Двух из них задержали в тот же день. Последний из сбежавших осужденных пробыл на свободе немногим более трех суток.

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Источник: korrespondent.net

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