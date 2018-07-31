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31. 07. 2018

В Одесской области пропавшую женщину нашли убитой

В Одесской области пропавшую 27 июля женщину нашли в лесопосадке в Сергеевке Белгород-Днестровского района со следами насильственной смерти. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает местное издание БессарабияINFORM.

Отмечено, что поиски пропавшей Инны Бешляги 1968 года рождения велись до последнего момента. Она до сих пор находится в розыске полиции и ГСЧС. Дети убитой до сих пор ведут поиски мамы через социальные сети.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области пропавшую женщину нашли убитой

Напомним, ранее под Харьковом нашли пропавшего военнослужащего с перерезанным горлом.

Перед этим сообщалось, что в Одесской области зарезали мужчину.

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Источник: korrespondent.net

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