Сообщение о минировании телеканала Интер не подтвердилось

Поступившее в полицию утром во вторник, 31 июля, сообщение о минировании здания телеканала, расположенного на ул. Дмитриевской, оказалось ложным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киеве.

Так, правоохранители провели тщательную проверку объекта и опасных предметов не обнаружили.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Полицейские устанавливают личность анонима.

Ранее сообщалось, что Нацсовет принял решение оштрафовать телеканал Интер на 4,046 млн гривен из-за концерта, показанного в эфире 9 мая 2018 года по случаю Дня победы.

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Источник: korrespondent.net