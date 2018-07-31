В Николаевской области русский языка лишили статуса регионального

Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Отмечается, что в июле 2012 года областной совет согласовал решение "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики".

Такое нововведение признавало, что на территории области наряду с украинским языком как государственным действует русский язык как региональный и к нему применяются соответствующие меры.

Однако, в феврале 2018 года Конституционный суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" неконституционным.

Прокуратура указывает, что облсовет самостоятельно не принимал меры, чтобы привести решение в соответствие с действующим законодательством, поэтому первый заместитель прокурора области обратился в суд.

Суд согласился с доводами прокурора, признав противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета.

Напомним, статус государственного для русского языка одобряет 15% украинцев. А более половины украинцев придерживаются мнения, что украинский должен быть единственным государственным языком.

Напомним, ранее сообщалось, что Львовский горсовет обязал всех работников сферы обслуживания в городе говорить исключительно на украинском языке, а на любом другом - только после прямого требования посетителя.

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Источник: korrespondent.net