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31. 07. 2018

Жители Одесской области перекрыли две трассы

Жители Болградского района Одесской области перекрыли две трассы: Одесса - Рени и Одесса - Болград. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает корреспондент УНН с места события.

Так, участники акции требуют от районных властей разрешения на оформление земельных участков. В общем трассу перекрыли около 100 человек. 

На месте происшествия работают правоохранители. Они обеспечивают порядок, регулируют движение транспорта на перекрытом участке, а также предотвращают возникновение конфликтных ситуаций.

Cмотрите фотогалерею: Жители Одесской области перекрыли две трассы

Напомним, 23 июля возле населенного пункта Сарата Одесской области протестующие перекрыли трассу Одесса - Рени. Причина акции - плохое состояние автомобильных дорог, соединяющих Саратский, Тарутинский и Арцизский районы.

Также ранее в Пулинском районе Житомирской области работники райавтодора из-за долгов по зарплате перекрывали движение транспорта на трассе международного значения Киев-Чоп.

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Источник: korrespondent.net

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