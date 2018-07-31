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31. 07. 2018

Януковичу снова назначили бесплатного адвоката

Оболонский райсуд Киева на заседании во вторник, 31 июля, постановил привлечь бесплатного адвоката к делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича, передает Укринформ.
 

"Суд считает, что дальнейшие действия защиты направлены на затягивание рассмотрения данного дела. Учитывая, что другие защитники Януковича самовольно устранились от судебных прений и самовольно покинули заседание, коллегия судей постановила, что защитник подлежит назначению от Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной помощи в городе Киеве. Безотлагательно назначить адвоката от Центра и обеспечить его явку на 1 августа к 10:00", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

По его словам, это постановление обжалованию не подлежит.

Девятко уточнил, что частных адвокатов никто не отстранял от процесса, и они также имеют право в дальнейшем участвовать в судебных прениях - параллельно с госзащитником.

Председательствующий судья также добавил, что в среду, 1 августа, должен выступить прокурор, а затем вопрос о назначении даты выступления стороны защиты будет рассмотрен отдельно.

Как сообщает агентство, госзащитника Януковичу назначили несмотря на то, что на заседание прибыл новый адвокат экс-президента Александр Байдык. Отмечается, что во время зачитывания постановления он пытался перекричать судью, чтобы заявить, что он новый адвокат экс-президента, но ему это не удалось.

В комментарии журналистам прокурор Руслан Кравченко отметил, что, по мнению обвинения, решение суда о привлечении госзащитника является законным.

Напомним, ранее Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры и ее главы Юрия Луценко.

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Источник: korrespondent.net

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