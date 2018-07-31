В Бельгии мужчина подорвал себя на футбольном поле

В городе Вервье (Бельгия) мужчина в поясе со взрывчаткой подорвал себя на футбольном поле. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает RTBF.
По предварительным данным, подорвавшему себя мужчине было 50-60 лет. Вероятно, речь идет о бывшем военнослужащем. В результате взрыва он погиб.
Других жертв и пострадавших нет.
Следователи считают, что речь идет о суициде, а не о попытке теракта. В момент взрыва рядом с мужчиной никого не было.
Man blaast zichzelf op aan voetbalveld in Verviers https://t.co/DfH3TETTvc pic.twitter.com/DiUdb2ABjZ— HLN.BE (@HLN_BE) 31 июля 2018 г.
Ранее в Сумской области 35-летний мужчина подорвал себя гранатой на глазах бывшей жены.
Также сообщалось, что в американском Нью-Йорке произошел взрыв на автовокзале в Манхэттене.
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Источник: korrespondent.net
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