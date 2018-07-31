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31. 07. 2018

В Бельгии мужчина подорвал себя на футбольном поле

В городе Вервье (Бельгия) мужчина в поясе со взрывчаткой подорвал себя на футбольном поле. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает RTBF.

По предварительным данным, подорвавшему себя мужчине было 50-60 лет. Вероятно, речь идет о бывшем военнослужащем. В результате взрыва он погиб.

Других жертв и пострадавших нет.

Следователи считают, что речь идет о суициде, а не о попытке теракта. В момент взрыва рядом с мужчиной никого не было.

Man blaast zichzelf op aan voetbalveld in Verviers https://t.co/DfH3TETTvc pic.twitter.com/DiUdb2ABjZ

— HLN.BE (@HLN_BE) 31 июля 2018 г.

Ранее в Сумской области 35-летний мужчина подорвал себя гранатой на глазах бывшей жены.

Также сообщалось, что в американском Нью-Йорке произошел взрыв на автовокзале в Манхэттене.

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Источник: korrespondent.net

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