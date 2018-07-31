Итальянское судно впервые вернуло спасенных беженцев обратно в Ливию

Итальянское судно впервые в истории спасательных работ в Средиземном море вернуло подобранных из воды беженцев обратно в Ливию. При этом не проводилась проверка их права на получение убежища в странах Европы.

Об этом во вторник, 31 июля, сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, речь идет о буксире Asso 28, который обслуживает нефтяную платформу в Средиземном море. Судно в рамках спасательной операции под эгидой береговой охраны Ливии подняло на борт 108 беженцев, находившихся на резиновой лодке, и доставило их обратно в порт Триполи.

Агентство по оказанию помощи беженцам при ООН уже заявило о необходимости всячески проверить обстоятельства этого инцидента. В ООН напомнили, что спасенные на море беженцы должны доставляться в безопасную гавань.

"Ливия не является безопасной страной, и подобные действия могут считаться нарушением международных законов", – говорится в заявлении ООН и отмечается, что в существующих на территории Ливии лагерях для беженцев регулярно происходят случаи массовых нарушений прав человека.

Ранее в Италии обвинили волонтеров в пособничестве нелегальной миграции. Под подозрение попали активисты из организаций Врачи без границ, Save the Children и Jugend rettet. Прокуратура города Трапани на острове Сицилия начала расследование в отношении более чем 20 волонтеров.

В начале июля стало известно, что Италия закрыла порты для кораблей с мигрантами. Запрет касается не только доступа в порты, но и предоставления топлива судам с мигрантами.

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Источник: korrespondent.net