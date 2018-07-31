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31. 07. 2018

Названа причина массового мора пчел в Украине

Причиной гибели массовой гибели пчел этим летом стали химикаты. Об этом во вторник, 31 июля, сообщил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает пресс-служба ведомства.

“Госпродпотребслужба обработала более 80 образцов, и из них у 53% подтверждалось наличие химических веществ. Проблема есть и она комплексная”, - завил Лапа.

Как утверждают в службы, Инструкция по содержанию пчел устарела (принята в 2001 году). В ней есть нормы по высоте забора, цвету ульев и многим другим, которые вряд ли соответствуют нынешним реалиям. В организации заверили, что в данный момент разрабатывают предложения относительно внесения изменений в этот документ.

Также, по мнению главы Госпродпотребслужбы, нужно упростить процесс получения разрешительной документации и создать публичный реестр пасик.

По мнению Лапы, на уровне закона должно быть определено, что с/х предприятие должно уведомить органы местного самоуправления о том, что оно обрабатывает поля.

“Предоставлять нужно следующую информацию: я буду обрабатывать поля таким препаратом, таким действующим веществом, такую ​​территорию, расстояние, период, по такому методу (воздушный или трактором). Сейчас норма рамочная и слабо способна достичь цели, которая за ней числилась. Поэтому мы готовим законодательные предложения по дополнительной регламентации: что нужно предоставлять и кому, и если информация предоставляется в органы местного самоуправления, то должна быть обязанность должностных лиц информировать зарегистрированных пчеловодов. Я надеюсь, когда мы изменим эти приказы и инструкции, количество зарегистрированных пасек увеличится”, - подчеркнул Лапа.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах этим детом погибло более 18 тысяч пчелосемей.

В первом полугодии Украина сократила экспорт меда на 43% - до 17 тысяч тонн.

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Источник: korrespondent.net

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