В Житомирской области сбежал еще один заключенный

Заключенного доставили на обследование в медицинский центр в Житомире, откуда он во вторник, 31 июля, сбежал через окно туалета, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что Пузовиков Артем Игоревич 1998 года рождения жаловался на плохое самочувствие, из-за чего его направили Житомирский областной медицинский консультативно-диагностический центр.

Полиция на территории города ввела специальные меры для установления места пребывания беглеца.

В ноябре 2017 года Пузовиков был приговорен к четырем годам лишения свободы за разбой. Также мужчина неоднократно привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.

Он является уроженцем Житомира, однако до осуждения проживал в столице.

Его приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные. Имел бороду и был одет в спортивный костюм. Всех, кому что-либо известно о местонахождении осужденного, просят сообщить в полицию.

В этот же день в Днепропетровской области сообщили о поимке другого сбежавшего из колонии заключенного.

Несколькими неделями ранее из колонии в Бердичеве сбежали двое заключенных. Полиция Житомирской области объявила в розыск заключенных.

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Источник: korrespondent.net