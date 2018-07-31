В Украине кишечную палочку нашли на 164 пляжах

Минздрав не рекомендует купаться на 164 пляжах, где была обнаружена кишечная палочка. Исследования проб воды проводились 19-26 июля, сообщает во вторник, 31 июля, пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что Центр общественного здоровья, проводивший исследования, обнаружил на пляжах лактопозитивные кишечные палочки.

"В воде на 164 украинских пляжах зафиксировано микробное загрязнение. Это - реки, озера, пруды и водоемы морского побережья", - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве не рекомендуется купаться на пляжах: Детский, Предместная слободка, Золотой, Венеция, Молодежный, Центральный, Радуга, Тельбин, Черторый, Вербный, Пуща-Водица и Галерный.

На интерактивной карте не рекомендованных для отдыха пляжей, которая размещена на сайте Центра общественного здоровья, также указаны два пляжа на Азовском море в Мариуполе: пляж Центральный и городской пляж Левобережный; четыре пляжа в Николаеве: два на Днепро-Бугском лимане - пляж Чайка и рекреационная зона Намыв, пляжи Прибой и Стрелка на р. Ингул, а также пляж в Коблево-Рыбаковке на Черноморском побережье.

Напомним, в Одессе женщина родила двойню по дороге с пляжа. К моменту приезда скорой появился на свет первый ребенок.

Ранее туристы назвали лучшие нудистские пляжи. Возглавила рейтинг набережная в Турции.

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Источник: korrespondent.net