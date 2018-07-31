К Сенцову в колонию не пустили священника

К украинскому режиссеру Олегу Сенцову, голодающему 79-й день в российской колонии Белый медведь за полярным кругом, не пустили священнослужителя.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе трехсторонней Контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко на своей странице в Facebook во вторник, 31 июля.

По ее словам, она пыталась передать через священника письмо Сенцову.

"К Сенцову не пустили священника... Пыталась передать Олегу письмо. На десятки моих писем, которые пересылала, посылала, передавала через адвокатов и других лиц, никогда не было никакого ответа. Возможно, они никогда не доходили до Олега", – написала Геращенко и добавила, что сначала к Сенцову не пустили украинского омбудсмена, а теперь священника.

"Полная изоляция, в том числе информационная", – резюмировала она.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также отреагировала на недопуск священника к Сенцову.

"Сегодня к нему не допустили священника – отца Григория, епископа Апостольской православной церкви. (...) Очевидно, что любая реакция власти Российской Федерации на имя Олега Сенцова столь категорична – "не пущать!", – написала омбудсмен в Facebook.

По ее словам, начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Новиков в свое время принял решение не пускать ее к Сенцову.

Напомним, 14 мая украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских заключенных в России.

Олег Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. Он вину не признает.

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Источник: korrespondent.net