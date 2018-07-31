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31. 07. 2018

Под Сумами у мужчины изъяли восемь гранат

Сотрудники полиции и СБУ во время обыска в частном доме в Сумском районе нашли восемь гранат и более семи десятков патронов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 31 июля.

Отмечается, что мужчина попал в поле зрения правоохранителей во время оперативной отработки нелегальных каналов поставки на мирные территории оружия из зоны ведения боевых действий.

"Имея санкцию суда, детективы и сотрудники СБУ посетили дом 61-летнего мужчины с обыском. В одном из хозяйственных помещений нашли тайник с боеприпасами. Правоохранители обнаружили и изъяли корпус к гранате Ф-1 и запал к нему, 75 патронов различного калибра и семь осколочных гранат для подствольного гранатомета", – говорится в сообщении.

Боеприпасы направили на экспертизу. Полиция выясняет происхождение обнаруженного арсенала.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Под Сумами у мужчины изъяли восемь гранат

Ранее в Киеве сотрудники СБУ разоблачили бойца Нацгвардии, который продавал огнестрельное оружие. У него изъяли три гранатомета, десять гранат, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.

А в Кривом Роге сотрудники полиции во время обыска в одном из гаражей обнаружили оружие и наркотики.

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Источник: korrespondent.net

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