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31. 07. 2018

Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за госзакупки в РФ

За государственные закупки в России нужно ввести уголовную ответственность. Об этом заявил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает во вторник, 31 июля Громадське.

"Должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за поддержку страны-агрессора", - отметил Турчинов.

Секретарь объяснил, что каждый "ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной". В частности, он вспомнил о закупке Укрзализныцей наградных значков в России более 70 тысяч гривен, которую назвал "позором".

"Когда мы уже какие-то там бляшки закупаем в России, это просто позор", - сказал Турчинов.

Напомним, Укрзализныця попала в скандал из-за закупок значков "Почетный железнодорожник" у Российких железных дорог. Глава Укрзализныци поручил отменить процедуру закупки.

Ранее завод ArcelorMittal Кривой Рог (бывшая Криворожсталь – ред.) после начала блокады поставок угля из зоны АТО, начал закупки сырья в России. 

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Источник: korrespondent.net

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