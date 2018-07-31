Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2018, вторник, 19:36
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
31. 07. 2018

В Госстате рассказали, во сколько украинцам обходится коммуналка

Стоимость коммунальных услуг в июне украинцам в среднем обошлась в 605 грн, сообщили в Госстате.

"Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в июне 2018 года составляли 604,9 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне население оплатило за жилищно-коммунальные услуги 4,5 млрд грн, по поставке электрической энергии - 2,5 млрд грн.

На конец июня 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,8 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 11,4 млрд грн, по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 3,9 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 2,7 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,5 млрд грн, по поставке электрической энергии - 4 млрд грн.

Напомним, украинцев предупредили о повышении тарифов на воду. Ожидается, что осенью тарифы вырастут на 10-15%. 

Ранее сообщалось, что украинцы задолжали за коммуналку более 40 млрд грн. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.