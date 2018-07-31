Полиция выявила 21 пьяного водителя маршруток

В ходе операции Перевозчик было осмотрено около 28 тысяч автобусов. Из них 764 транспортных средства оказались технически неисправными. Об этом во вторник, 31 июля, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что среди осмотренных микроавтобусов, 148 были переоборудованы с нарушениями соответствующих норм и стандартов.

Кроме этого, выявлено более 5 тысяч водителей, которые допустили нарушения законодательства.

"Среди них - 21 водитель, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Еще 45 водителей не прошли ежесменный предрейсовый медицинский осмотр или не был проведен предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств", - отметил Фацевич.

Он добавил, что 81 водитель управлял транспортным средством без необходимых лицензионных документов.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки обнаружили более 80 автоперевозчиков-нарушителей.

Напомним, после серии смертельных аварий премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение усилить проверки автобусов перед выходом на маршрут.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net