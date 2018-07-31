Лента RSS
Подписаться на ленту
31 июля 2018, вторник, 19:37
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
31. 07. 2018

На Донбассе за день девять обстрелов, ранен боец

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток девять раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В результате боевых действий один военный был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке во вторник, 31 июля.

"На протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось… Вследствие боевой активности врага один защитник Украины получил ранения", – говорится в сообщили.

Противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Пивденное, Новомихайловка, Опытное, Павлополь и Гнутово.

Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 30 июля на Донбассе зафиксировали 10 вражеских обстрелов. Тогда получили ранения трое военнослужащих.

Ранее сообщалось, что жителей города Лисичанск в Луганской области просят два дня не выходить из домов в связи с проведением спецоперации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.