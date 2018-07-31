Южная и Северная Кореи договорились убрать посты охраны

Представители КНДР и Южной Кореи, во вторник, 31 июля провели встречу, на которой достигли соглашений по нескольким вопросам сферы безопасности. Переговоры прошли в пограничном пункте Пханмунджом, сообщает Yonhap News Agency.

Отмечается, что КНДР и Южная Корея в пробном режиме готовы убрать посты охраны из демилитаризованной пограничной зоны.

В настоящее время там располагаются 60 охранных постов Южной Кореи и 160 постов КНДР.

Также стало известно, что стороны достигли договоренности по совместному извлечению останков солдат, погребенных на территории демилитаризованной зоны между двумя странами.

Как сообщалось, 14 июня делегации двух стран заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации. Это произошло впервые за 11 лет.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они подписали документ, который обязывает Северную Корею к "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Источник: korrespondent.net