Загадочное исчезновение MH370. Финальный отчет

Правительство Малайзии опубликовало финальный отчет о пропаже Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшим рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин в 2014 году.

Согласно итоговому документу, самолет сменил курс вручную, а авария произошла не по причине технической неисправности. Окончательные выводы можно будет сделать только после обнаружения самолета. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Истинная причина неизвестна

Самолет исчез с радаров 8 марта 2014 после 40 минут полета. На борту находились 239 человек: 227 пассажиров и 12 членов экипажа, среди них - двое граждан Украины. В январе 2015 году их всех признали погибшими. Однозначных выводов о причинах или место катастрофы до сих пор не получено.

В зоне поиска на западном берегу Индийского океана было найдено только три фрагмента самолета. После официальных поисков, которые завершились ничем, разыскать самолет пыталась частная американская фирма Ocean Infinity. Но и ей это не удалось.

Власти Малайзии обещают восстановить поиски в случае обнаружения новой информации по самолету.

"Команда по расследованию не может определить истинную причину исчезновения MH370", - заявил 30 июля глава расследования исчезновения самолета Кок Сун Чон.

Финальный отчет об исчезновении Боинга MH370 / EPA

Окончательную причину аварии можно будет назвать только тогда, когда будут найдены обломки самолета, добавил он.

В отчете говорится, что самолет, вероятно, изменил курс вручную, и авария не стала причиной механической неисправности воздушного судна. Также указано, что самолет был пригоден к полетам, а пилоты - вполне профессиональными для осуществления рейса.

По словам главы комиссии, подтверждено, что самолет незадолго до крушения внезапно сменил курс.

"Он начал разворачиваться, причем не из-за какого-то сбоя техники и не в режиме автопилота. Самолет в тот момент управлялся вручную", - заявил он.

Вмешательство третьей стороны не может быть исключено, но нет никаких доказательств того, что самолет управлялся кем-либо, кроме пилотов, говорится в отчете.

В расследовании также опровергается конспирологическая версия того, что управление самолетом было перехвачено дистанционно, чтобы сорвать угон воздушного судна террористами.

Акцент в докладе делается на ошибках, допущенных авиадиспетчерами Малайзии и Вьетнама, которые не смогли вовремя объявить о чрезвычайном положении, когда самолет исчез с радаров, чтобы немедленно начать поисковую операцию.

Родственники пропавших пассажиров разочарованы результатами расследования и разгневанные тем, что за четыре года, прошедшие с момента исчезновения самолета, не имеют никакой информации.

Самоубийство пилота или террористы?

Последнее, что коллеги пилотов пропавшего самолета были лслова "Спокойной ночи". Через две минуты отключились передающие информацию о местоположении самолета и его идентификационные данные транспондеры и Boeing исчез с экранов радиолокаторов диспетчерских служб.

Следующие семь часов самолет находился в воздухе, однако кардинально отклонившись от совего маршрута. Затем лайнер отправил последний сигнал на спутник Inmarsat, который собирает данные о работе двигателей.

Через час спутник отправил запрос о связи, но ответа не пришло.

В поисках лайнера и ответов принимали участие 26 государств. На это у них ушло 200 миллионов долларов.

Поискипроходтлт в Южно-Китайском и Андаманском морях, в Малаккском проливе и в Индийском океане. Всего было исследовано 7,7 миллиона квадратных километров.

Первый фрагмент авиалайнера нашли лишь по прошествию более года. Деталь крыла и дверьприбило на остров Реюньон в Индийском океане.

В марте 2016 года обломки самолета нашли на берегу пролива между Мадагаскаром и Мозамбиком, а через месяц на острове Маврикий обнаружили фрагмент крыла. Последняя находка в виде другой части крыла находилась у побережья Танзании.

Однако эти находки даже не сократили зону поиска пропавшего самолета.

В январе 2017 власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о завершении поисков самолета.

Загадочное исчезновение пасажирского лайнера озадачило экспертов по всему миру. По одной из теорий, самолет упал 8 марта 2014 года в 08.19, когда у него закончилось топливо и загорелись два двигателя.

Исчезновение объясняется тем, что самолет практически под прямым углом разбился о поверхность океана.

Разбившему А320 пилоту советовали лечь в психбольницу

Другая версия обвиняет командира экипажа Захари Ахмада Шаха. В его доме нашли симулятор кабины пилотов. Расшифровка показала, что пилот как раз за месяц до авиакатастрофы тренировался на маршруте, следование по которому стало бы причиной падения самолета в Индийский океан.

Экс-руководитель Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс высказал мнение, что пилот планировал самоубийство, а вместе с собой убил и всех пассажиров.

Еще одно предположение - самолет захватили террористы и его сбили военные.

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Источник: korrespondent.net