Сирия потребовала от США вывести военных из страны

Правительство Сирии требует от США и всех их союзников немедленно покинуть территорию страны, так как их пребывание на этой территории незаконно.

Об этом сказал глава сирийской делегации на переговорах в астанинском формате Башар Джаафари на пресс-конференции в российском Сочи, сообщает Интерфакс во вторник, 31 июля.

По словам Джаафари, американские войска незаконно находятся в лагере беженцев Ругбан, в котором остаются около 55 тысяч сирийских гражданских лиц, в треугольнике на границе между Иорданией, Ираком и Сирией.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы вывести войска из Сирии "относительно быстро". Однако позже стало известно, что американские военные будут оставаться в Сирии еще какое-то неопределенное время, пока не будет достигнута окончательная победа над ИГИЛ.

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Источник: korrespondent.net