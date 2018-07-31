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31. 07. 2018

САП открыла дело против сотрудников НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту разглашения данных предварительного расследования работниками НАБУ. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает пресс-служба САП в Facebook.

В антикоррупционной прокуратуре рассказали, что их беспокоят систематические нарушение тайны следствия по уголовным производствам НАБУ, а именно передачи служебных документов работниками Бюро теретьим лицам.

В связи с этим по факту разглашения данных предварительного расследования открыто производство.

При этом САП поручила расследовать это производство детективам Управления внутреннего контроля НАБ Украины.

В САП привели пример, как один из народных депутатов обнародовал документы по уголовным производствам, которые являются тайной следствия.

"Характер обнародованной информации свидетельствует о том, что соответствующий народный депутат Украины получает сведения, составляющие тайну досудебного расследования непосредственно от должностных лиц НАБ Украины еще на стадии согласования соответствующих процессуальных решений", - отметили в ведомстве.

В САП подчеркнули, что систематические утечки информации о состоянии досудебного следствия делают невозможным выполнение задач уголовного судопроизводства и противоречат требованиям действующего законодательства.

В частности, как отметили в САП, одно лицо узнав, что по нему решается вопрос об уведомлении о подозрении, срочно покинуло Украину.

Ранее сообщалось, что Квалификационно-дисциплинарная Комиссия отказалась увольнять главу САП Назара Холодницкого.

Ранее НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. На записи зафиксированы разговоры Холодницкого относительно ряда уголовных производств, начатых САП.

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Источник: korrespondent.net

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